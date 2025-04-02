試行即衰 線上召的士車隊 甩轆需線下配對

【本報訊】運輸署於去年7月底向5間獲選的的士車隊營辦商，發出的士車隊牌照的「有條件暫准通知」，有的士車隊開始試運，第一階段有200輛的士參與，乘客可經手機應用程式預約最快一小時後、24小時內的行程。不過，有乘客多次召車均不成功，疑因平台技術問題，需要由客戶服務員線下配對司機。有的士車隊指暫未獲發正式車隊牌照，但車隊已面臨聘請司機等困難，有的士司機則指，車隊薪金不吸引而運作成本高，暫無意加入。

運輸署表示，各車隊正密鑼緊鼓籌備，署方亦一直積極協助，試行的安排可讓市民率先體驗新品牌的服務，亦有助車隊收集營運經驗和用家回饋。前晚開始運作的JOIE樂行的士則對部分乘客於繁忙時間未能成功預約的士服務深表歉意，又說會繼續密切監察，期望正式推出時為乘客提供更優質的服務。

薪金不吸引 司機拒入隊 的士司機梁先生向本報表示，曾經獲一間的士車隊營運商邀請加入，可選擇「包薪制」或「租車制」，但前者薪金待遇與現時自由身相差較大，並不吸引；後者的租金則較租一般的士高，雖然能獲配對客人，但暫時未知有多少人會經車隊平台召車，因此先持觀望態度。

梁又指，最近試運的車隊的士並非石油氣的士，但油價較的士氣價貴，電動的士則需約半小時充電「不能3分鐘充滿氣」，並不吸引。他續指，加入的士車隊後必須優先接平台訂單，吃飯時間亦有限制，「唔可能再想食幾耐飯都得」，自由度大減下暫無意加入車隊。另有司機透露，個別車隊只向較年輕的司機招手。