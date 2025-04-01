建築工人搵食難 追討欠薪多阻滯

疫後經濟復甦不如預期，本港樓市不振，建造業亦風光不再。差估署最新統計數據顯示，今年2月私人住宅售價指數按月再跌0.87%。經濟學者甚至指出，香港樓市將出現「超調」情況，即樓市泡沫爆破，將從高位累積下調60%至75%。

樓市跌跌不休，建築業怎能不陷寒冬？自去年至今，地盤拖糧、工人「有汗出無糧出」的糾紛、抗議不絕！繼逾40年歷史的馮祥記去年突然宣布清盤，即時遣散所有員工；承建多項工務及公屋工程、成立近80年的老字號建築公司「保華建業集團」（保華）及相關公司，早前捲入多宗拖欠項目工程費及地盤工人薪金的糾紛，亦屢次遭入稟追討款項。保華的母公司及旗下另一相關公司於去年亦分別被入稟高院作清盤呈請，高院昨日開庭處理該兩宗清盤申請，高院法官頒令該兩間公司即時清盤。

一葉落而知天下秋。自馮祥記去年倒閉後，銀行落雨收傘，信貸收緊，過去不少二判接獲工程後向銀行借錢做工程，問題不大；然而因老牌字號建築商亦出現財困，銀行難免收緊信貸，實力稍遜者，資金鏈就會斷裂，由是造成工程爛尾，地盤工人拉起「有汗出無糧出」的橫幅訴苦，幾乎隔三差五就會出現，市民已經見怪不怪。

昨日被即時清盤的保華，歷史比馮祥記更悠久，牽涉的公司更多。資料顯示，「保華建業集團有限公司」為保華的母公司，「保華管理有限公司」則為保華旗下多間公司的公司秘書。除了此兩間公司外，保華早前亦有多間子公司被入稟作清盤呈請，其中5間子公司包括保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司，以及保華機電工程有限公司於今年2月已獲法庭委任臨時清盤人。

保華業務盤根錯節，瓣數多多，其相關公司負責的工程自去年起已接二連三爆出欠薪、拖欠工程費用，相關公司的工人、二判曾於地盤內拉起橫額追討欠薪、工程費，其中包括房協項目「朗然」地盤、科大學生宿舍地盤、粉嶺百和路欣盛里的房協地盤、港珠澳大橋地盤等。去年9月，保華旗下的保華建築有限公司遭建材供應商入稟，追討逾1,072萬元欠款連利息及申請清盤。

業界稱，保華危機已醞釀兩三年，拖到今日清盤亦「預咗」。業界亦不敢擔保會否出現骨牌效應，有更多建築商倒下。更令業界擔心的是，保華結業若無法向二判支付欠款，二判亦會有結業危機。業界擔心「二判唔掂，工人都會失業」。去年至少有7宗有關欠款個案，涉及金額超過千萬元；保華昨日才清盤，目前仍難評估其影響有多少。

勞工處指，一直要求保華根據《僱傭條例》向其僱員支付工資法定權益，並履行《僱傭條例》下作為總承判商須代屬下的承判商支付最初兩個月欠薪的責任。之不過，能否做到又是另一回事。當然，被拖欠薪金的工人可以申請破欠基金，不過相信亦要花一段長時間。基層市民面對衣食住行樣樣加的惡劣環境，如今連公共醫療服務亦大幅加價，設想建築工人「有汗出無糧出」，若不幸患病，當真百上加斤！