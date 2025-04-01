撥亂反正：政治騎劫 由來已久

昨日談到立法會的「騎劫」議案風波，大意指有議員透過提出修正案，將另一議員的原議案立場正反顛倒、本末倒置，或是將內容及措詞改至面目全非，以至據為己有。其實類似的政治騎劫行為，在香港立法會由來已久，尤其在過往反對派與建制派針鋒相對的年代。只是立法會選舉制度和運作近年經過完善化、和諧化之後，政治爭拗與議會罵戰大減，才令致這場小風波變成大新聞。

過往騎劫他人議案多為反對派議員，包括一年一度的致謝議案，原意是就特首向立法會發表施政報告致謝，順便讓不同黨派議員就報告內容各抒己見，彈讚皆可。不想向特首致謝或不滿施政報告內容的，也完全有自由投反對票。但反對派卻喜歡提出這樣那樣的修正案，包括爭取全民退休保障、落實雙普選，以至要求某位高官下台等，將辯論及輿論焦點轉移，以爭取曝光率及其他個人政治利益。

但別以為只有反對派會進行這類政治騎劫，建制派也不時會這樣做。最經典是當年有位同志議員，提出「研究制訂讓同志締結伴侶關係的政策」議案。有關議題不論在當時或今天都極具爭議，引起「反同」議員批評、咒罵和投下反對票是意料中事。問題是某位建制派議員卻選擇提出修正案，將議案內容變成「維護『一男一女』及『一夫一妻』的婚姻制度」，完全是攔途截劫，倒轉來講。

今屆立法會已沒有反對派，全屬「愛國者」，但是政治騎劫仍禁之不絕。建制派的行劫者更往往會「擺阿爺上枱」，在修正案引用大堆中央政府指示或領導人講話，然後再搭上自己的「抽水」訴求，狐假虎威令其他議員不敢不投贊成票。叫議員互相尊重，恪守議事倫理，談何容易。