冰鑑春秋：主張和平就是投降？

民進黨鋪天蓋地、不顧一切地推動大罷免，除了動員全體官員造謠說謊外，還強迫推銷一個簡單邏輯，那就是：「主張和平就是投降！」企圖用這樣的說法，將所有不願意看見兩岸爆發戰爭的人，統統打成投降派。

這種說法的邏輯是，大陸念茲在茲想要武力解放台灣，所以台灣人只有選擇和大陸對抗，任何人若是還對大陸存有善意，就算不是中共臥底，也是對現況愚昧無知，這種做法會弱化台灣的防衞力量，等同於主動向大陸投降。對於認為兩岸間是絕對零和遊戲，最終免不了一戰的人來說，這種說法確實有其說服力，而當愈來愈多台灣人相信這個論點，執意走向衝突，那戰爭當然就會爆發！

歷次民調顯示，台灣絕大多數人並不想發生戰爭，而就中國大陸的現況看來，除非迫不得已，武力統一台灣也並非優先選項。既然兩岸明明沒有一定要走向戰爭，卻偏偏不斷激化彼此情緒，落入不是你死就是我亡的惡意螺旋中，除了對想要從中獲利的政客與側翼外，到底對誰有好處？

台灣當然要擁有保障自己安全的力量，但絕非任人予取予求，而是要在能力與需求範圍內，打造合理且實用的武裝。而在保護自己的同時，和大陸多溝通交流，雙方累積更多善意，除了對沒有良心的政客外，到底又對誰有壞處？

和平與投降從來就不該簡單的畫上等號，那些認為台灣與大陸善意升高很危險的人，顯然擔心的不是兩岸同胞的生命財產安全，而是擔心個人會喪失獲取政治利益的空間罷了。換言之，主張和平就是投降的人，實際是拿台灣人的生命當賭注，滿足他個人的野心。和平不是投降，而是兩岸中國人的責任與義務，誰想破壞和平，誰就該被譴責與唾棄。