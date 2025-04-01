打擊違駕逮9人 檢值28萬毒品

【本報訊】新界北執法部門連續數日於凌晨時分，在區內展開代號「追捕者」行動，以打擊停牌期間駕駛、酒後駕駛、毒後駕駛及販運危險藥物等罪行，期間共拘捕6男兩女本地人及一名巴籍男子（21歲至51歲）。

警員於上周五（3月28日）晚上，在錦田公路設置路障期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂將其截停搜查，並在車內一對男女身上檢獲約24克懷疑可卡因及約一克懷疑氯胺酮，檢獲的毒品市值共約3萬元。經初步調查後，姓沈（23歲）男司機及姓詹（21歲）女乘客涉嫌「販運危險藥物」被捕，其中沈男為被通緝人士。

包括太空油冰毒大麻花等 及至上周六（3月29日）晚上，警員在錦田公路發現一對男女形迹可疑，遂將兩人截停搜查，並在他們身上檢獲4粒懷疑含有依托咪酯（俗稱「太空油」毒品）的電子煙彈、兩支電子煙、約4克懷疑「冰」毒及約1.1公斤懷疑大麻花，檢獲的毒品市值共約25萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」及「藏有吸食工具」拘捕該名姓鄭（42歲）男子及姓羅（27歲）女子。此外，羅女亦因「未能出示身份證明文件」被捕。

同日凌晨，警員亦在八鄉一個加油站內截查一輛形迹可疑的黑色七人私家車，經初步調查後，以涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕車上姓楊（47歲）男司機。

行動期間，警員於區內截停多輛行車不穩定的私家車，並對司機進行酒精呼氣測試，當中兩名男子未能通過酒精測試被捕。涉案人士包括一名姓梁（31歲）男子，他於上周五晚上約11時半在屯門三聖街遇查，被搜出約一克懷疑可卡因，他涉嫌「酒後駕駛」及「藏毒」被捕；而另一名姓陳（30歲）男子，於昨日凌晨在大埔公路元洲仔段遇查，其後涉嫌「酒後駕駛」被捕。

最後，警員在八鄉拘捕一名涉嫌「非法入境」的29歲巴基斯坦籍男子，並在屯門公路拘捕一名涉嫌「違反法庭命令」的姓陳（51歲）男司機。