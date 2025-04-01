行李藏毒機場闖關 拘3女檢貨值5000萬

2日破2案 揭收酬分由德荷飛港 香港海關偵破兩宗航空旅客販毒案，上周六（3月29日）在兩名從德國抵港外籍女子的寄艙行李，檢獲81公斤懷疑氯胺酮，翌日再於從荷蘭返港的本地女子行李中，起出21公斤懷疑氯胺酮。兩案搜獲的毒品總市值約5,000萬元，3名女毒販已被控以「販運危險藥物」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。另外，一名的士司機與女友充當「飛機豬」，取酬將50公斤、價值約2,500萬元的氯胺酮由瑞士運返港斷正，二人將被控相關罪名並於今日提堂。

機場海關人員於上周六，揀選兩名從德國法蘭克福抵港的23歲外籍女子清關，在她們攜帶的4個寄艙行李內起出81公斤懷疑氯胺酮，市值約4,000萬元。二人分別報稱倉務員及無業，當中一人收取一萬歐元（約8.4萬港元）報酬，另一人則貪圖旅遊而販毒。昨日關員再替一名從荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港女子清關，以X光掃描其寄艙行李，揭發影像異常，進一步檢查後在行李內檢獲21公斤懷疑氯胺酮，市值約1,000萬元，遂拘捕該名27歲本地女子。她報稱舞台技術員，收取約二萬元酬勞販毒。

該兩名外籍女子，以及該名本地女子，已被控「販運危險藥物」罪，案件將於今日在西九龍裁判法院提堂。海關繼續追查該批毒品來源和去向，不排除稍後有進一步拘捕行動。根據調查所得，兩宗販毒案的寄艙行李均只有小量個人物品，僅以膠袋及環保袋收藏大量氯胺酮，販毒集團的做法屬於孤注一擲，將大量毒品收藏於寄艙行李之中，以僥倖心態期望逃避海關截查。復活節長假期臨近，海關呼籲市民、特別是年輕人，切勿貪圖金錢利益參與販毒活動。

「飛機豬」情侶 運50公斤毒回港 此外，執法部門於前日在香港國際機場打擊跨境販毒行動，於入境大堂截查一對由瑞士蘇黎世返港的本地情侶，在姓黃（39歲）男子的兩件行李內，搜出約50公斤懷疑氯胺酮，市值約2,500萬元。黃男與同行的同姓36歲女友隨即被捕，他們分別報稱為的士司機及文員。經調查所得，相信該對情侶受本地販毒集團以數萬元報酬招募，充當俗稱「飛機豬」的販毒成員，接受安排前往歐洲提取毒品後偷運返港。兩人被扣留調查，將被暫控「販運危險藥物」罪，案件亦於今日在西九龍裁判法院提堂。執法部門提醒市民，切勿輕易受免費旅遊或「搵快錢」吸引，參與販毒活動斷送前途影響一生。