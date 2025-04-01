調查：20%兒童曾懷疑自己被性侵

【本報訊】近年涉及兒童網上活動有關的性侵犯個案愈來愈多，社會有必要重視及制止。防止虐待兒童會昨日發布調查，發現有33.7%的受訪兒童不知道哪些行為涉及兒童性侵犯。調查中有約20%兒童及家長曾經懷疑自己或子女被性侵犯，當中只得約5%兒童及家長有求助；另外有2.2%家長表示若子女不幸遭遇性侵犯不會尋求協助。兒童會認為政府需制訂針對性法規、政策和機制去應對，對網絡供應商作出規管；並應按兒童心性發展和需要，在學校全面推行性教育課程，包括家長性教育。

僅5%求助 促訂針對法規 防止虐待兒童會在去年12月至今年3月期間，隨機向兒童及家長進行問卷調查，收回有效兒童問卷共196份，有效家長問卷共365份。調查發現，受訪兒童中有41人，即約20%曾懷疑自己被性侵犯，但僅得10人，即5.1%作出求助，當中一半表示他們第一位尋求協助的人是母親。

而受訪家長中，有8人表示如子女不幸遭遇性侵犯，他們不會尋求協助，主要原因是覺得家醜不出外傳，其次則認為只是偶然的單一事件，相信不會再發生。受訪家長中亦有74人曾經懷疑子女被性侵犯，但只有20人，即5.5%曾因而向相關部門和機構求助。

兒童會建議，政府應加強法律保障，制訂針對性的法規；同時應推廣保護兒童政策；加強對處理兒童性侵犯的專業同工的持續培訓；並建議政府增撥資源，考慮把相關機制訂為法定措施，僱主必須為準僱員、現任僱員及義工作性罪行定罪紀錄查核。