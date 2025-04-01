涉3度非禮 高級警司申離港遭拒

【本報訊】高級警司周毅剛被指於去年7月至11月，在灣仔警察總部內兩度非禮一名女子。他被落案起訴兩項非禮罪，案件昨日在東區裁判法院再提訊。控方新增一項非禮罪，周毅剛之後否認全部3項控罪。裁判官把案件排期至6月27日下午進行審前覆核。被告申請候訊期間短暫離港，結果被拒。他續准以原有條件保釋。

控方增控罪 6‧27審前覆核 49歲被告周毅剛，控罪書上未有列出其職業。他現時已被停職。兩項原有的非禮罪之控罪指，被告於2024年7月至8月之間的某日，以及11月1日，在香港灣仔軍器廠街一號警察總部41樓及該樓層的會議室猥褻侵犯女子Ｘ。新增控罪則指被告於2024年11月1日，在警察總部41樓總務室非禮女子Ｘ。根據政府電話簿，警察總部41樓為警隊支援部的所屬樓層。

本案在去年11月首度提訊。當時控方表示已準備好答辯。但辯方申請將案件押後，至昨日再提訊。控方新增一項非禮罪，周毅剛之後正式答辯，並否認全部3罪。由於控辯雙方就審期長度有不同意見，裁判官同意押後處理，排期於6月27日進行預審。就保釋條件，辯方申請撤銷不得離港的限制，惟控方反對。裁判官聽取控辯雙方陳詞後，拒絕申請，維持原有保釋條件，即5,000元現金保釋，期間不得接觸控方證人，也不得離港。案件編號：ESCC 3151/2024