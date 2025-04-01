拖欠工程尾數拒埋單 梁振英妻一方判付6.3萬

贊助團體被追21萬 反申索後均部分成立 由前行政長官梁振英的妻子梁唐青儀擔任發起人及贊助人的非牟利機構「齊惜福」，被指拖欠工程公司的工程費尾數，該工程公司早前分3案入稟小額錢債審裁處合共追討「齊惜福」21萬多元尾數及訟費。梁唐青儀一方則提出反申索，反指工程公司未能完成工程，追討22.5萬元。案件於今年2月開審，審裁官李毅於昨日作出裁決，裁定雙方的部分申索成立，在扣除反申索款項後，梁唐青儀一方需支付逾6.3萬元。

工程停頓 「點對得住善長」 本案申索人為「意‧建築」（I Architects Limited）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。被告方由梁唐青儀親自應訊。裁決前，審裁官先就與案相關事宜作詢問，期間梁唐青儀指，本案所涉的工程「好混亂」、「無統籌」，「估計工程判咗幾判」，謂工程停頓幾個月無進展，「點對得住捐錢畀我哋嘅善長」。

審裁官李毅其後就案件作出裁決，認為被告方部分反申索並沒有足夠證據支持，也未能確立因果關係。至於有關申索方的部分申索，李官指被告方無權單方面中止跟申索方的合約。審視所有證據及陳詞後，裁定雙方均只有部分申索成立。當中有關冷氣工程的反申索，李官認為沒有任何理據，故撤銷此方面的反申索，其餘的工程方面，與訟雙方均需支付部分款項。李官最終就3案判處被告合共支付予申索方95,220.5元；申索方則需支付32,100元。換言之，被告共需支付申索方6,3120.5元。李官不作訟費命令。

據申索書指，被告自2021年1月起，委託申索人在長沙灣麗閣邨麗薇樓一地舖進行電力、冷氣和裝修工程，被告未有支付尾期款項。申索人合共只追討217,220元款項及相關訟費。至於被告的反申索書方面則提及，冷氣工程未能完成，須由第三方進行測試和後續工程，而部分未完成的其他項目最終亦須由第三方完成，工程延誤導致租金損失。被告遂反追討共22.5萬元。案件編號：SCTC 39015/2021,SCTC 3792,5032/2022