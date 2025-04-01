北角連爆兩水管 七姊妹道停煤氣

【本報訊】本港3小時兩宗水管爆裂。昨日清晨約5時，北角七姊妹道與琴行街交界有兩條地底水管爆裂，大量黃泥水湧出路面，淹浸約100米長街道，駛經的車輛需涉水而行，途人也要澗水而過。警員接報到場圍封部分行車線，水務署人員到場關閉水掣，並即時搶修。

爆裂的水管疑波及地底煤氣系統，現場一帶住宅及店舖煤氣供應受影響，有餐廳只能作有限度營業。七姊妹道有大廈停車場出入口出現積水，初步相信無車輛損毀，水務署工人在場協助抽水。附近冰室職員向女士稱，事發時店門前有水浸情況，約值2,000元的貨物被沖走，早市損失至少5,000元營業額，加上煤氣暫停供應，導致午市時段亦未能正常營業，再損失7,000元。

煤氣公司指，受七姊妹道爆水管事故影響，該處地下煤氣喉管受損，煤氣公司現正配合相關水務工程進行緊急維修，目標今日中午前恢復供氣。

鰂魚涌也爆管 水淹車路 水務署表示，涉事水管為一條直徑400毫米食水供水管及一條200毫米鹹水供水管，用作供應食水及沖廁水予七姊妹道與琴行街及書局街一帶的用戶。受事故影響，七姊妹道介乎於琴行街及書局街之間的路段須暫時封閉，以配合緊急維修工作。經供水調道後，食水供應維持正常，工程團隊正全力搶修以盡快恢復相關供水及重開受影響的行車線。

另外，昨晨近8時，鰂魚涌華蘭路惠安苑對開亦有地底水管爆裂，大量水夾雜沙泥湧出路面，現場部分行車線受阻，水務署人員到場閂水掣，並進行搶修工程。

運輸署宣布，因水管爆裂，七姊妹道介乎琴行街與書局街之間的全線封閉，城巴82號及85號線須改道行駛，有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱公司的網頁或流動應用程式內的資訊。