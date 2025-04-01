新寶戲院最後營業日 零星市民入場

【本報訊】旺角新寶戲院昨最後一日營業，院方為最後兩場戲的觀眾送上電影明信片。而昨日共有5套電影上映，惟只有零星市民購票入場，售票處屏幕亦顯示每場戲只有小部分戲票售出。有市民專程帶同小朋友來緬懷過去。隨新寶戲院本月起停運，院線旗下只剩下位於屯門的凱都戲院繼續營運。

有市民指出，近年有多間戲院先後結業，感到相當可惜，認為現時串流平台盛行，不少人都不會刻意入戲院觀看電影；亦有市民認為香港有很多舊事物都很值得保留，但正漸漸失去，因而感到可惜。

有在戲院附近經營食肆的店長指，過去戲院會帶旺周邊食肆，但近年少人入戲院觀看電影，對生意影響也不大。店長又提及以往有客人問店舖位置時，都會直接說是新寶戲院旁邊那間分店，故對於戲院結業感到不捨。

嘉禾黃埔10號結業 另外，嘉禾院線旗下4間戲院年初一度傳出同步結業的消息，後來再更新場次表並繼續營業。但嘉禾院線昨指隨着租約到期，嘉禾黃埔將於本月10日起結束營業，為這個深受影迷喜愛的戲院畫下句號。