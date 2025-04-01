東呼即應：手掌大壁虎家中藏匿 無害反有益

【本報訊】春天溫暖潮濕，正是昆蟲活躍的季節，有小昆蟲自然會引來四腳蛇，皆因牠們專食蚊蟲、螞蟻等害蟲。有網民指家中發現一隻大的食蚊壁虎，掀起網民熱議。香港昆蟲學會會長陳濤分析屬於寵物「巨人守宮」，都是壁虎的一種，對人類無害，反而是有益。

「巨人守宮」屬名寵物 有網民在社交平台發文，指在家中發現了一隻大過手掌的食蚊壁虎，他還說「Help」，從片段可見該隻壁虎長約十多厘米，究竟牠是甚麼品種？香港昆蟲學會會長陳濤指，在片段中看到那一隻動物，是名叫「巨人守宮」的一種出名寵物，其實牠是來自太平洋島國，很多人拿來做寵物，排除是鄰居的寵物走失，更大可能就是拍片者將自己的寵物放了出來，拍片放上網去玩一玩。

壁虎和守宮是同一樣生物，守宮即是壁虎，有些喜歡養寵物的人，或會從書籍得知豹紋守宮、巨人守宮，牠們都是壁虎的一種，壁虎是一種蜥蜴，所說的壁虎和守宮都是屬於該類蜥蜴裏面，「有鱗目」分支壁虎亞目的這類蜥蜴還有一個俗名，很多人喜歡稱之為四腳蛇，所有都是指這類壁虎。

專家又提到壁虎對人類無害，反而是有益，至於牠們為何叫做「守宮」呢？話說古代有宮殿的時候，牠經常會在牆壁或宮殿附近爬行，會食一些昆蟲、守護着宮殿，所以被稱為守宮。由於牠們的外表不太討好，很多人都怕四腳蛇，甚至想盡辦法趕走牠們，其實四腳蛇喜歡吃害蟲，如果想家中衞生好些，就可以少些昆蟲聚集，另外家中少些雜物，沒有陰暗的罅隙位，壁虎便沒有地方匿藏了。