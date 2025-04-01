東呼即應：生蛇上眼隨時失明 速外敷內服治頑症

東呼即應提醒確診易中風 針灸醫遺痛 俗稱生蛇的帶狀疱疹，發作時會引起劇烈疼痛，皮膚出水泡和紅疹，因為通常在身體單邊出現，狀似一條蛇，有不少人形容生蛇猶如被針拮、被火燒、被電擊，因而有人形容「生蛇痛過生仔」。皮膚科專科醫生向《東呼即應》表示，生蛇上眼或會引致角膜炎、失明，另有機會影響聽覺甚至禿頭。據醫學研究指出，患者康復後一個月，中風機會多達八成，康復後一周增加患心臟病機會則多達六成。註冊中醫師指出，現代中醫治療生蛇的方法，離不開外敷內服的療法；另外患者若出現後遺痛症情況，可施以針灸治療，以調整氣血運行暢順。

本報早前報道，有八至九成生蛇患者會出現後遺神經痛，嚴重者甚至持續超過10年，導致日常生活、工作大受影響。香港西醫工會提到市民對生蛇的認知不高，而且本港「蛇針」接種率偏低，提醒市民要關注生蛇風險。皮膚科專科醫生陳厚毅指，很多人都害怕生蛇，惟就算兩邊生蛇都不會死的，故不用擔心。

生蛇不會奪命 那曾患水痘是高危人士嗎？陳厚毅指首先生蛇沒有傳染性，它是特別的皮膚病，不癢但超級痛，本身每個人都會感染一次水痘，97%人都會感染水痘，當感染水痘後全身都會出疹，出疹後通常沒大礙，但在不夠休息情況下，突然水痘病毒復發，在身體一部分地方，例如臉部、手部、背部或腳上出紅疹，最初感到疼痛，之後形成一粒粒水泡，就變成紅疹，故稱帶狀疱疹或生蛇。他提醒如生在眼睛附近就要小心，要快點向眼科醫生求診，因有機會引致角膜炎甚至失明；在耳朵附近也有機會影響聽覺，生蛇後肯定會留印及疤痕，如在頭髮的位置，甚至有機會禿頭。陳厚毅醫生又稱，治療生蛇最好「外敷內服」，外敷要用抗病毒藥膏，內服即是口服抗病毒藥，

在中醫角度來說，生蛇名為「蛇串瘡」，一般中醫師會就患者生蛇情況辨證。註冊中醫師李樂詩指，中醫會按每名病人體質與症狀，來判別不同證型，辨證會按病人體質情況與症狀來進行判別，常見有3種證型，第一種證型是肝經鬱熱、第二種證型是脾虛濕蘊，以及第3種證型是氣滯血瘀。她稱，中醫在治療上可用針灸及中藥方法，可內服中藥或外敷外洗方法，根據不同情況有不同選擇，例如內服中藥，按病人不同的證型而使用不同藥物，例如以上3種證型屬於肝火比較旺盛情況下，就會用清肝瀉火中藥，如常用中藥包括黃芩、梔子等，都是清熱藥物。

戒煎炸酒海產 李表示，如外敷情況，一是中藥製成藥膏，可能是現成藥膏或醫師自己處方藥膏，外塗皮膚表面；或醫師按照每位病人個別情況，處方一條外洗中藥由不同藥材組合，讓病人回家煲藥，煲完後沖洗，或以紗布浸藥後濕敷。有些情況建議用針灸治療，例如疼痛明顯，皮疹將完全消退，但出現後遺痛症情況，用針灸以調整氣血運行暢順。中醫建議患者在生蛇期間要戒食海產、辛辣、油膩和煎炸食物，以及戒酒。

俗稱生蛇的帶狀疱疹，患者皮膚會出水泡和紅疹。 陳厚毅 東呼即應、功夫茶爆料熱線