百個衞生黑點仍未達標

【本報訊】政府2022年8月中推出「打擊衞生黑點計劃」，計劃推出超過兩年，衞生黑點愈打愈多，黑點數量由計劃開始時的663個增至738個，增加逾一成。政府昨日更新衞生黑點名單，大幅剔除630多個衞生黑點，佔整體衞生黑點數目八成半。黑點數目由730多個減至約100個。由於更新黑點名單中計及情況已獲改善但仍未達兩年的60多個衞生黑點，故實際上94%曾出現在黑點名單的地點，其整體情況已得到改善。

須持續2年改善 當局指在今年2月的地區治理專組會議，指示了各部門要仔細審視738個衞生黑點的情況，以確定適合從名單剔除的黑點，並繼續積極跟進情況尚待改善的黑點。

根據各個部門檢視的結果，名單上94%黑點的衞生情況已大有改善，可考慮從黑點名單移除。然而其中8%的黑點尚未達致須持續兩年得到改善的標準，所以仍需保留在黑點名單內。

當局續稱經過環境衞生及市容工作小組的統籌和部門的努力，738個黑點中，超過九成的衞生情況在去年初已大有改善，達到特首於2022年《施政報告》中為計劃訂下的績效指標，即在2023年年底前，至少消除75%的衞生黑點。