彩興簡屋完成吊裝 工程踏入最後階段

【本報訊】元朗攸壆路的首個簡約公屋項目上周起開始分批入伙。當局昨日表示，另一簡約公屋牛頭角彩興項目，於3月亦取得不少進展，最後一個MiC組件已於3月22日完成吊裝，意味工程已到最後階段，而位於石硤尾邨的彩興路簡約公屋辦事處，3月27日已開始運作，處理相關申請的資格審核。

辦事處已開始運作 房屋局局長何永賢在社交平台表示，她和副局長戴尚誠早前分別到彩興項目視察工程進度，檢視項目質素，並與團隊研究如何克服地盤的限制，提速提效。她稱現時兩座分別高達18層至19層的彩興項目、涉及大約2,300個單位的工程已到尾聲。她續稱房屋局整個團隊會繼續努力，落實好各個簡約公屋項目，讓更多有需要的基層市民，可以盡早改善生活環境。

當局早前指，簡約公屋的7個項目共約2.85萬個單位，即元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路、啟德世運道、小欖樂安排、屯門第54區及柴灣常安街/常平街項目，以達至政府在2027至28年度前提供約3萬個簡約公屋單位的目標。