過渡屋「七星薈」入伙 住戶有特別津貼

【本報訊】香港路德會及屬下香港路德會社會服務處推出兩個位於元朗的大型過渡性房屋項目「七星薈」，已正式入伙，累計收到過千份申請，預計有逾2,000人受惠。機構指為滿足入住家庭的出行需求，已向運輸署爭取增設專線小巴，不僅方便住戶往來鄰近的港鐵錦上路站，亦惠及周邊地區的市民。機構指現時首次申請「過渡性房屋住戶特別津貼試驗計劃」的住戶，可獲發「關愛基金」一次性特別津貼，以紓緩居民搬遷和適應新環境的經濟壓力，一人住戶可獲3,650元；二人住戶可獲5,450元；3人住戶可獲7,100元；4人住戶可獲8,450元。

共909單位 4人家庭獲8450元 「七星薈」位於元朗錦泰路128號，由聯力建築有限公司興建及鋁遊家有限公司製造及供應組合屋。合共提供14幢4層高住宅大樓，分別為一至4人家庭合共提供909個單位，單位面積介乎117至280平方呎，租金視乎單位類型，由2,100元至3,700元不等。所有單位均設有獨立洗手間連浴室及開放式煮食空間，並為所有住戶免費提供電熱水爐、抽氣扇、電磁爐及風扇，部分單位亦設有冷氣機，居民只需添置簡單家具便可即時入住。

「七星薈」社區亦提供多項設施及服務，包括特設佔地面積8,000平方米的社區農耕空間「星薈農園」，供住戶以特惠價錢租借農地，親自種植蔬果，體驗休閒農耕的樂趣；項目內更有608S號專線小巴，來往港鐵錦上路站只需約8分鐘。項目外亦有多條巴士及小巴線直達港鐵荃灣站、錦上路站、上水站及元朗站，以及周邊社區，更設有休憩廣場、自助販賣機、廚餘回收和綠色生活支援，以及社工服務等，以提供優質的配套服務。