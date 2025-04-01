5‧29香港快運直飛義烏 限時單程88元

【本報訊】北上遊玩熱潮下，香港快運航空將於5月29日開設全港唯一來往香港與浙江省義烏的航線，每周3班直飛金華義烏機場（YIW）。航班全程只需兩個多小時，便能抵達充滿商機的城市，探索其獨特的現代魅力與豐富的歷史文化。另外，快運亦推出內地全線航線限時優惠，明晚之前預訂指定航點，單程票價低至88元。

航線全港獨有 每周3班 義烏擁有其中一個全球最大的批發市場「義烏國際商貿城」，匯聚各式各樣的商品，適合熱愛購物人士。旅客亦可漫步於佛堂古鎮，感受古老建築的獨特韻味，或登上歷史悠久的雞鳴閣，沉浸於濃厚的文化氛圍之中。旅客亦可以到熱鬧的三挺路夜市品嘗地道美食，或到鄰近、被譽為中國「荷里活」的橫店電影城，欣賞現場表演、到主題樂園遊玩，以及參與電影工作坊。

新開辦由香港來往義烏的香港快運航線將在5月29日起逢周一、四及六出發，由香港飛往義烏的航班在下午2時10分出發；由義烏飛往香港的航班將在同日的晚上5時05分出發，航程約2小時10分鐘。

為慶祝義烏新航線開通，快運推出內地全線航線限時優惠，「輕便飛」單程票價低至88元（包括一件隨身物品）。乘客可於昨午3時至明日晚上11時45分期間預訂中國內地全線航線的優惠機票，包括4月14日至10月25日的北京/寧波/三亞航點；以及今年5月29日至10月25日的義烏航班，而票價不包括相關稅項及附加費。