簡樸房登記後違規 憂撤認證欠阻嚇力

【本報訊】政府立法規管「簡樸房」，取締劣質劏房。房屋事務委員會於昨日開會討論時，有議員擔心若「簡樸房」登記後出現違規，局方取消其認證或阻嚇力不足；有議員質疑登記期完結後如仍有人拒登記並違規出租劣質劏房，房屋局是否有足夠人手執法。當局則表示，若登記後出現輕微違規，會發出勸喻業主改善，但若屬嚴重則或會即時取消其登記並檢控；而登記期過後若劏房無登記，則會派員執法。

議員田北辰擔心若業主登記後出現違規，局方處理手法是否有足夠阻嚇力，憂慮違規數量過多時當局或會處理不及，希望能多作解說。議員陳家珮則表示，房屋局向業主收取認證費用，建議當局考慮初期直接豁免認證費，並在之後大幅增加認證費，以吸引業主盡快登記。

議員鄭泳舜則擔憂「簡樸房」業主或會拒絕登記，又舉例指當局在推出「劏房租管」已有3年，但業主提交的租賃通知書，即表格AR2的數量仍不理想，質疑「以前（表格AR2）3年都做唔到，今次點樣一年做到」？而議員陳學鋒關注登記期完結後若有人拒絕登記，並違規出租劣質劏房，當局是否有足夠人手執法。

嚴重個案或被檢控 房屋局局長何永賢表示，若「簡樸房」登記後出現輕微違規，例如「滅火筒少少過期」，會發出警告敦促業主盡快改善，但若屬嚴重則或會即時檢控。對於如何鼓勵業主登記，財政司司長黃偉綸表示，今次業主拒絕登記的罰則較重，對業主登記「簡樸房」有信心。