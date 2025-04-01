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上財年首11月 赤字錄923億
【本報訊】政府昨公布2024/25財政年度首11個月，即截至今年2月28日的財務狀況，整體開支及收入分別為6,703億元及4,757億元，計入發行政府債券所得1,243億元及償還政府債券220億元的本金後，錄得923億元赤字。至於財政儲備則為6,423億元。
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