首屆兒童品格節 逾200小朋友參與

【本報訊】首屆兒童品格節於前日正式啟幕，活動於香港耀中國際學校舉行，有超過200名兒童參加。活動旨在激勵兒童成為社區中的品格善行大使，標誌着一個獨特節日體驗的開始。品格教育協會聯合主席馬時亨教授獲邀到場出席開幕典禮。

說故事傳遞愛與關懷 何東苗氏教育基金會創辦人及主席何苗春暉表示，活動是充滿愛心共同合作的成果，兒童和家庭創造獨特的體驗。品格教育協會創辦主席劉馬露明期望，每個孩子每天都能成為善行的代言人，相信小小的善行會為社會帶來巨大的改變。「童。起步」計劃創辦主席鍾明慧女士補充，相信說故事的力量，能加強兒童本身敍事能力，激勵他人善良。

活動是品格教育協會、何東苗氏教育基金和「童。起步」計劃共3個機構的合作成果，通過講故事和善行鼓勵兒童在日常生活中更加友善、關心他人，及傳遞愛與關懷。兒童品格節大使陳智思透過視訊鼓勵參加者成為善行的代言人。

主辦方稱兒童品格節是教育工作者、社區領袖和家庭共同努力的見證，旨在培養下一代成為有同情心和負責任的公民。