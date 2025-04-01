HKwalls街頭藝術節 壁畫展現港特色

【本報訊】旅發局與HKwalls街頭藝術節合作，邀請12位藝術家參與創作的壁畫，已全數展示於中環蘇豪區、半山區及上環一帶，並作整年展出。今年除有本地藝術家，更特邀來自內地、澳洲、日本及南韓的藝術家，展現本港大城小區充滿活力及值得探索的一面。

遍布半山中上環 市民及旅客走過中上環一帶時，不妨停下腳步，沿途欣賞藝術家創作的特色壁畫。壁畫當中，包括兩名本地藝術家DD Yung及Erin Hung，她們的作品主題分別為「香港貓」及「香港童年回憶—飛行棋」。而兩名內地藝術家Nut及陳十三，就分別以「燕子」及「香港城市微縮」作主題，Nut的作品以香港常見的燕子作靈感，不但有吉祥寓意，而燕子亦愛覓地築巢，孕育新生命，配以青鹿鹿角生長延展為樹，寓意根繫故土生生不息。而陳十三的作品就特意融入窗戶，保留牆壁的原有特色，展現中上環區商業化與生活感並重的一面。

至於來自海外的藝術家亦各具千秋，當中澳洲藝術家George Rose的作品「洋紫荊」，正是取材自香港原生的洋紫荊，將微觀細節放大到宏偉壯觀的比例，作品面積偌大，市民可駐足慢慢欣賞。而日本藝術家Mon的作品主題為「香港大自然」，他將戶外自然景觀帶到中環荷李活道，以壁畫連繫市區與香港大自然之美。

本地藝術家DD Yung 創作了「香港貓」，作品位於中環雲咸街33號。 澳洲藝術家George Rose的作品「洋紫荊」，取材自香港原生的洋紫荊。