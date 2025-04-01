推僱員使用AI指引 防生成內容犯私隱

訂明如何取得工具 禁止輸入資料種類 個人資料私隱專員公署昨日發表《僱員使用生成式AI的指引清單》，以及有關俊思管理有限公司資料外洩事故的調查結果。公署建議，機構在制訂僱員使用生成式AI的指示時，應訂明獲准使用生成式AI的範圍，以及僱員不能為進行非法或有害的活動使用生成式AI工具。此外，有關俊思個人資料外洩事故，公署指合共影響127,268名人士的個人資料。

公署公布最新《指引》，當中建議機構在制訂其僱員使用生成式AI的內部政策或指引時，應涵蓋以下內容，包括獲准使用生成式AI的範圍；提供清晰指示，說明可輸入至生成式AI工具的資訊種類及數量；訂明僱員不能為進行非法或有害的活動使用生成式AI工具；訂明僱員可用哪些裝置來取用生成式AI工具、獲准許可使用生成式AI工具的僱員類別等；以及訂明僱員違反政策或指引可引致的後果。

俊思外洩12.7萬人個資 至於有關俊思於去年5月31日向私隱專員公署通報資料外洩事故，公署指俊思於去年5月15日收到黑客的勒索訊息，聲稱已竊取其資料並威脅出售相關資料。調查發現，黑客於去年5月4日入侵俊思一個於去年4月24日在防火牆設立的臨時用戶帳戶，黑客利用相關帳戶取得進入俊思網絡的訪問權限，並在俊思的網絡進行橫向移動，利用一個應用程式伺服器上已終止支援的操作系統之保安漏洞，進一步入侵網域控制器及其他載有個人資料的伺服器。外洩事件導致約68GB的資料從俊思的網絡外洩，共4台伺服器及5個系統帳戶被入侵。

外洩事件牽涉俊思營運的兩個會員計劃，分別為ICARD會員計劃及Brooks Brothers會員計劃，合共影響127,268名人士的個人資料，包括100,185名ICARD會員、27,069名Brooks Brothers會員、14名俊思現職僱員及前僱員等。涉及的個人資料包括會員的姓名、電郵地址、電話號碼、出生月份、性別及國籍，以及僱員的護照副本等。

俊思在外洩事件發生後已通知所有受影響的資料當事人，並為受影響的資料當事人提供支援，俊思亦採取一系列的補救措施以提升系統安全。私隱專員已向俊思送達執行通知，指示其採取措施以糾正違規事項，以及防止類似違規情況再次發生。

Brooks Brothers部分會員亦有受外洩事件影響。