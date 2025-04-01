零售銷貨額連挫12個月 汽車按年跌近半

【本報訊】零售業寒冬未過，銷售表現連挫12個月。政府統計處昨發表最新的零售業銷貨額數字顯示，2月零售業總銷貨價值的臨時估計為294億元，較去年同月大挫13%，並較今年1月的3.1%跌幅擴大。與2024年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值仍跌7.8%。

今年首兩個月合計的銷貨額之中，耐用消費品的按年跌幅顯著，其中汽車及汽車零件的銷貨價值跌幅最多，大挫49.9%；其次是家具及固定裝置，亦大跌25.6%；麵包、糕餅、糖果及餅乾下跌17.1%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物亦下跌15.8%；鞋類、有關製品及其他衣物配件則下跌12.3%；書報、文具及禮品下跌10.9%。

另一方面，食品、酒類飲品及煙草的銷貨價值按年上升0.7%，其中的酒類飲品及煙草大升23.5%；藥物及化妝品則上升0.6%。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，2月零售表現「真是頗低的數字」，而今年首兩個月合計後仍按年跌7.8%，與去年全年的7.3%跌幅非常接近，顯示現時的零售市場整體延續去年跌勢，並沒轉好。她又稱即使舉行盛事令訪港旅客增加，但一般僅集中帶旺低單價產品，因此整體環境沒大轉變。

4月面臨復活假期挑戰 謝邱安儀續指，去年3、4月的零售銷售表現已逐步下跌至谷底，形成低基數，因此預料今年3月及4月的跌幅會收窄，但4月仍有復活節假期，要面對港人外遊及內地沒長假期的挑戰。

港府則指，上月的零售業總銷貨價值經季節性調整後按月上升，按年跌幅擴大部分是由於農曆新年今年在1月尾來臨，較去年的2月中為早所致。合併兩月的零售業總銷貨價值的按年跌幅較去年12月收窄，但當局展望，業界仍會繼續面對旅客和市民消費模式轉變的挑戰。