7欖氣氛局限啟德 促延展擴大市道

【本報訊】七欖首次在啟德體育園舉行，3日賽事吸引約11萬球迷入場。有議員認為七欖的氣氛只局限在啟德一帶，場內精彩的氣氛未能延伸至其他主要旅遊區，例如尖沙咀及中環等根本感受不到，甚至遊客冷清，該議員指七欖是年度盛事中的盛事，建議主辦單位可在部分主要區域辦一些小活動，把氣氛延展及擴大消費市道。

尖沙咀蘭桂坊冷清 議員江玉歡昨在社交平台貼文，指3日七欖的賽事，場內的情況必然精彩，但她較留意場外的情況，究竟七欖的氣氛能否從啟德延展至其他主要旅遊區？大量的入場觀眾能否將氣氛帶至香港的其他角落？場內及場外是否同樣精彩？

她表示啟德體育園坐落在九龍的核心，但其位處點與郵輪碼頭一樣，暫時也比較是「望到但較難去到」，交通以港鐵為主，而過去3日，氣氛集中在啟德城內，遠一點的如尖沙咀及中環難感受到七欖的氣氛。她指前晚10時帶遠道而來的朋友遊覽蘭桂坊，希望看看七欖煞科後遊客到蘭桂坊的情景，見到荷李活道有一酒吧較熱鬧，但蘭桂坊卻比較冷清，遊人是有，但坐下來喝酒的較少，尖沙咀的情況亦如是。江認為七欖作為一個盛事中的盛事，其輻射的活力可以更大，建議主辦單位可在主要區域辦小型活動，多與其他持份者如商場、酒店、酒吧等合作，將活動的氛圍延展到其他區份。

港鐵作為集體運輸工具，她指這固然能有效運送萬計的觀眾進出場館，但難以將活動的熱鬧氣氛帶出，例如她上周六出席講座途經土瓜灣一帶兩次，道路未有擠塞，質疑不知是好事還是壞事？

她續指前日中午有飛機飛至啟德一帶時，見到不少市民在尖東海旁拍攝，人不算多，她認為宣傳可以做得更好一點，但氣氛不錯，晚上也見到不少年輕遊客在中環街道取夜靜街景拍照，新一代的遊客較希望將屬於自己的感覺留下，不是每每要華麗，個人化的體驗或會成主流。