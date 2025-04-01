減廢大倒退 主辦方倡重用杯被拒 7欖耗86萬即棄餐具

香港國際七人欖球賽前晚煞科，環保團體綠色和平在賽事首兩日實地調查場內小食店及球迷村櫃台，推算3日共派發約86萬件即棄餐具，包括約51萬個杯；又發現企業包廂仍有「雙重標準」，出現大量玻璃酒樽等禁止帶入場的容器。另外團體稱，主辦單位曾提出使用重用杯不果，促體育園方盡快設立重用杯系統，源頭減少盛事廢物。

七欖3日賽事吸引逾11萬人次入場下，產生的廢物亦數之不盡。綠色和平減廢團隊及義工在賽事之首兩日（28日及29日）下午，各進行3次各30分鐘的統計，隨機計算場內小食店及球迷村櫃台派發的即棄餐具數量，及場內13部飲水機旁提供的即棄紙杯數量。團隊推算3日賽事共消耗超過86萬件即棄餐具，當中即棄紙杯的棄置量約有51萬隻，佔整體餐具的60%。

雙重標準 包廂竟現罐裝酒樽 啟德體育園主場館雖列明「請勿攜帶任何容器進場」，但環團繼於月初「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」後，再發現七欖賽事的企業包廂擺放多種禁止攜帶進場的容器，包括玻璃酒樽、連蓋膠水樽及未拉蓋的罐裝飲品，質疑體育園再次違反自訂規則兼雙重標準，有關容器若可以出現於包廂而不構成安全問題，為何園方卻以安全理由，禁止觀眾攜帶自備杯或提供重用杯。

另一方面，綠色和平留意到有提供至少3種重用水壺，推算3日使用次數超過6.6萬次，但指場館仍不提供重用杯，令場內產生大量的即棄紙杯廢物。團隊稱於不同渠道獲得可靠消息指，欖總曾向體育園提出在主場館使用欖總自家重用杯，惟最終未能成事，未能延續過往七欖在大球場提供重用杯的環保措施。

綠色和平項目主任譚穎琳表示，啟德主場館內的飲水機較香港大球場倍增，但卻禁止觀眾自攜容器進場又不提供重用杯，令紙杯消耗量驚人。此舉不但與減廢原意背道而馳，更反映啟德的環保措施只屬門面工夫。譚又指早前已分別去信欖總及啟德體育園查詢，但至昨早仍未獲回覆，促請體育園作出公開回應。

啟德體育園早前指，引入首台大型廢物分解系統，並在七欖期間投入運作；又說系統每日可將逾200公斤廚餘、紙杯等紙製容器轉化為肥料，料近85%的固體廢物經處理後將直接蒸發，冀藉此減少園區廢物棄置量。園方早前亦指，活動主辦單位可因應活動的性質和安排，申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料，但需確保安全並符合場地要求。