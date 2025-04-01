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青馬大橋3車串燒 一度擠塞
青馬大橋往機場方向交通受阻。
【本報訊】昨晨10時許，青嶼幹線青馬大橋往機場方向橋面發生3輛私家車相撞意外，其中一名肇事姓胡（47歲）司機自行報案求助，稱自己感到腰背疼痛，其後由救護車送往瑪嘉烈醫院檢查。警員則在場調查意外原因，並協助疏導車流。現場一度擠塞，出現車龍。
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