認知障礙婦闖路 的哥誤當碰瓷黨

【本報訊】社交平台內的士群組流傳兩段影片，拍下一名婦人在將軍澳區胡亂衝出馬路。其中一段影片顯示於前日下午4時許，一輛汽車沿唐俊街往將軍澳海濱公園行駛，當駛至寶邑路十字路口一燈位時，一名攜帶一個行李篋、孭黑白格仔斜孭袋的婦人等候轉燈期間突然衝出馬路，幸司機眼明手快扭軚閃避，未有將其撞及，片段至此完結。

網片流傳驚險一刻 第二段影片則顯示片主駕車沿寶邑路往調景嶺方向行駛，至寶盈花園停車場對開，一名裝束相似的婦人再次衝出馬路，司機見狀立刻響按示意，幸及時將車煞停，婦人與車頭距離僅約一米，此時，婦人一臉不忿地轉身，返回行人路取回其行李篋，期間以手輕拍其黑白格仔袋，疑似發洩不滿，片段亦到此為止。

發文者指影片是早更司機轉載，希望的士行家在駛經將軍澳寶盈花園時要格外留神，小心疑似「碰瓷黨」搵食，提醒其他駕駛者。執法部門表示於當日下午4時38分接報，指一名女子在寶邑路遊蕩。警員到場調查後，相信姓張（64歲）女事主患有認知障礙症於是將她送院檢驗。據悉她多次衝出馬路，不排除因病被誤當為「碰瓷黨」。