車隊投入試行 無障礙的士方便輪椅者

【本報訊】政府於去年批出5份的士車隊合約，車隊最遲要在今年7月底投入服務。其中一支車隊於昨日傍晚開始投入試行，首階段將有200輛的士參與，包括6座位電動的士和供輪椅人士使用的無障礙的士。車內亦設有WiFi無線網絡及電子支付系統，乘客可透過手機應用程式預約最快一小時後，24小時之內的行程。車行表示推出體驗版本後會收集行車及營運數據，進一步改善服務。

手機App預約24小時內行程 本報記者日前陪同使用電動輪椅出行的迎風群傲社秘書麥耀強試坐「JOIE 樂行」的無障礙的士，他認為整個出行過程十分舒適，加上無障礙的士最多可以坐5名乘客，方便輪椅人士一家一起外出，有助鼓勵輪椅人士更多接觸社會。

麥耀強又表示，輪椅人士外出會不時受到其他乘客不友善對待，他亦曾被罵「死跛佬」、「阻住晒」等，坦言心裏並不好受，亦令不少輪椅人士成為隱蔽者，不願外出。他指即使要外出一般亦會傾向點對點的接送服務，不少人會嘗試預約復康巴士，惟復康巴士卻不易預約，過去想找無障礙的士亦不容易，日後可以應用程式預約無障礙的士，相信會更方便出行。惟他亦關注收費的問題，期望基層長者亦能負擔。

司機黃凱韻入行約4年，主要亦是駕駛無障礙的士，為輪椅人士提供點對點接送服務。她認為駕駛無障礙的士接載輪椅人士出入，看到他們心情變好，很有成就感。現時要預約無障礙的士要打電話到的士台預約，且有不少有需要人士並不知有此服務。手機應用程式上架後，有需要人士可以直接選擇無障礙的士，加上日後的的士車隊，期望兩者加起來之宣傳效果，可以令更多有需要人士知道無障礙的士服務。