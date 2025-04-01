2貨機上月底險撞 揭起飛間距僅13秒

【本報訊】機場三跑道啟用後，香港國際機場險釀飛行意外。有兩架貨機於上月27日清晨分別在機場的中跑道及南跑道向東起飛，疑空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，令兩機之間的飛行間隔不足險撞機。最新調查發現，起飛的時間相差僅13秒，少於要求的180秒，空管人員即時指示攀升及急降拉開距離，但最終兩架飛機最接近時，水平及垂直距離仍僅約741米及30.5米。

空管員涉未遵程序 民航意外調查機構昨發表的嚴重事故調查初步報告顯示，土耳其貨運公司MNG航空貨機在當日清晨6時59分09秒獲准經中跑道起飛；絲綢之路西部航空貨機則在6時59分22秒獲准在南跑道起飛。但由於兩架貨機的飛行航迹存在匯聚特性，按照空中交通管制離場作業程序，兩架飛機起飛之間須維持至少3分鐘（180秒）間距。不過，數據顯示實際作業中兩班飛機起飛間隔僅13秒，少了167秒。

機場塔台主管發現異常狀況後，指令MNG航空貨機加速爬升至5,000英尺，同時限制西部航空貨機爬升上限為3,000英尺。空中交通管理系統及後才觸發「短期衝突警告」，向空管人員示警兩機之間有潛在飛行衝突的風險。根據初步資料顯示，兩飛機於最接近時，期間的水平及垂直距離大約分別為0.4海里和100英尺（約741米及30.5米），而且兩機的航向匯聚。

民航意外調查機構表示，現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，以避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。民航處早前稱，按初步資料顯示，事件可能涉及空管人員未有遵循既定程序安排飛機起飛，有關空管人員已暫時被調離前線空管職務。