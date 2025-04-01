外判客服遭質疑 港鐵承諾不裁員

【本報訊】立法會鐵路事宜小組委員會昨討論提升港鐵設施及乘客體驗的最新進展，有議員擔心未來港鐵在4條線路使用外判客服會影響服務質素，認為港鐵不可一意孤行，期望港鐵承諾不會引入外勞。另外，有議員批評元朗站配套不足，部分出口只有一、兩部閘機，直言「荒謬」、「笑死人」。

勞工界議員周小松肯定了港鐵提高乘客體驗方面的工作，又欣賞他們不聘請外勞，但認為除了要保持清潔，服務態度也重要。他指最近港鐵打算將東涌綫、機場快綫、迪士尼綫、東鐵綫的客務中心外判，擔心外判工歸屬感不強亦打擊士氣。他認為港鐵不能一意孤行，要和員工商討，又關注將要多少車站及員工會受影響，以及如何確保服務質素。

香港鐵路有限公司常務總監–香港客運服務楊美珍表示，做法為解決人手問題，亦向員工承諾不會裁員，或將員工調離原有車站，強調員工得到保障。她續稱，暫時沒計劃外判其他工作。周小松期望港鐵公司承諾不能聘請外勞，楊美珍指將納入招標要求。

另一具工會背景的議員陸頌雄關注何謂「暫時」沒計劃外判其他工作，認為港鐵公司應令員工安心。他又認為使用外勞會影響客服質素，舉例他們未必明白本港「古靈精怪的俚語」，解答附近設施服務亦未必清晰貼地。他又質疑為何不訂明不輸入勞工，「點解港鐵連咁少嘅嘢都唔可以應承工會？」

指考慮檢視關愛座 陸頌雄又認為要重視檢視「關愛座」政策，指出大部分港人已有讓座習慣，認為現時「關愛座」造成「道德壓力」，「成架車逼到剩番個關愛座無人坐」，反而造成資源浪費。他又舉例「就算後生都會病㗎嘛，或者佢腳痛」。就陸上述兩項意見，楊美珍分別表示會考慮。

議員田北辰則指有居民反映元朗站配套不足，C出口只有兩部閘機；E出口只有一部雙向閘機，直言「荒謬」、「笑死人」、「尷尬到死」。楊美珍表示，有計劃在元朗站加閘機，會再監察。