欠款300萬願找清 精進建築逃過清盤令

【本報訊】近年屢捲致命工業意外的精進建築工程有限公司，於前年不獲屋宇署續牌，從一般建築承建商名冊中除名。精進亦於去年底被一間電器工程公司入稟高院作清盤呈請，案件昨於高院處理。庭上披露，本案債權公司指精進欠下約690萬元，但精進認為金額不合理，並指願向債權公司償還約300萬元。最終法官陳靜芬決定撤銷本宗清盤呈請。

近年屢捲致命工業意外 呈請人為順昌電器工程有限公司（Shun Cheong Electrical Engineering Company Limited），答辯人則是精進建築有限公司（Aggressive Construction Company Limited）。由於清盤呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料中，並無披露與該案有關的詳細資料。

翻查資料，精進建築有限公司近年涉多宗致命工業意外，其中安達臣道地盤於2022年9月發生天秤塌下意外，釀3死6傷。地盤總承建商「精進建築」被勞工處票控，其時任項目經理亦遭落案起訴3項誤殺罪。另外，2022年12月14日，油塘東源街一個建築地盤發生工字鐵塌下事故，一名男工人上半身被壓住當場重傷昏迷，送院後證實不治。屋宇署和勞工處事後分別向精進、涉事分判商和負責人起訴合共14項傳票控罪。上述兩公司及其中一名負責人，承認其中11項傳票控罪，被判處共罰款13萬元。案件編號：HCCW 734/2024