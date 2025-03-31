龍七公：公營收費改革 提升可持續性

市民多年來大多使用公營醫療，而政府的資助率高達97.3%，為確保公營醫療系統的可持續性，政府日前公布公營醫療服務收費改革方案，既強調「能者共付、輕症共付」，亦以不應有人因缺乏金錢而不能獲適當治療為原則。我肯定是次改革的決心，雖然大部分服務費用均上調，甚至增幅不小，但政府同時強化「安全網」，降低費用減免的門檻，相信今次改革有助減少濫用，改善公私營醫療系統失衡的情況，讓公營醫療更加可持續。

增加夜診及假日服務 收費改革其中一個焦點，是急症室收費由180元增至400元，但危殆、危急病人可獲豁免。急症室人多輪候時間長，原因之一是收費便宜，部分病況不緊急的市民寧願花時間等候，亦不願到私家診所求醫，相信增加收費有助改善濫用情況。政府亦應考慮調撥資源，做好前線公營醫療網絡，如公營夜診及假日服務增加，使基層市民在晚間有更多求醫選擇，毋須到急症室「小病大醫」。

大部分往急症室求診的病人，亦是因認為自身情況屬嚴重甚至緊急，我認為政府、醫管局未來有必要做好教育工作，並考慮訂立讓公眾容易明白的分流指標，如維生指數、具體病症，既讓市民識別病況選擇求醫渠道，亦減低醫患之間不必要的爭拗。

今次醫療收費改革，亦兼顧了病患的負擔能力，如把公營醫療服務的全年收費上限訂為一萬元，並擴大現時資助規模，包括放寬費用減免機制的申請資格，令合資格申請費用減免的人數增加，市民毋須擔心因病致貧。而政府在維持高度資助下服務更具針對性，確保公營醫療資源獲得合理運用，加強對「貧、急、重、危」病人的保障。

除了調整服務收費，當局亦需加大力度推動基層醫療服務的發展，讓社區更好扮演疾病預防和治療輕症的角色，分擔公營醫療系統的壓力。前年推出的「慢病共治計劃」，透過家庭醫生為市民提供診症及化驗服務，並將配合來年推出的「社區藥房」，讓市民以合理的價錢獲得藥物。惟近日有報道指，有90名參與計劃的醫生停收新症，令部分市民投訴輪候時間長。我建議政府可考慮提高參與計劃的資助額，並就計劃加強宣傳，吸引更多病人及醫生參與計劃，培養市民「小病社區看」的習慣，讓基層醫療成為市民第一個醫療服務的接觸點。

政府醫療改革的其中一個目標，是改善公私營醫療失衡情況，目前本港公營醫療體系承擔全港近九成醫療服務，其中一個主要原因，就是私家醫院收費高昂且欠缺透明度，令市民擔心在私院治療的費用隨時屬無底深潭，寧願選擇公營系統求醫。對此，我一直促請當局提高私營醫療機構收費透明度，包括推廣醫療套餐模式，釐定收費項目，方便市民比較市面上不同選擇，建議政府盡快推動相關立法工作，多管齊下做好醫療改革。