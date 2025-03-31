笑看天下：格陵蘭凶多吉少

美國副總統萬斯率代表團上周五到訪格陵蘭，成為歷來到訪這個丹麥自治領土的最高級美國官員。原先訪問格陵蘭的主角係萬斯嘅老婆烏沙，白宮最初稱訪問團將考察格陵蘭文化遺產及觀賞狗拉雪橇大賽，然而，訪問並非丹麥主動邀約，而且偕同美國國家安全顧問沃爾茲和能源部長賴特一同出訪；更湊巧的是，訪問團選擇在格陵蘭新舊政府交接的空隙，萬斯此行，顯然並非偕老婆欣賞雪橇大賽、文化遺產。據悉，因丹麥、格陵蘭政府強烈抗議，行程由原定的3天減至只有一天，主要係參訪格陵蘭北部的美軍皮圖菲克太空基地。司馬昭之心，路人皆知矣！

萬斯到訪格陵蘭後，毫不客氣地批評丹麥不但在格陵蘭安全上乏善足陳，而且財政援助不足，多年來一直沒有足夠投資，佢希望格陵蘭人選擇成為美國一部分。格陵蘭縱使長年冰天雪地，惟扼守北極航道咽喉，更蘊藏極豐富的大自然資源，包括稀土礦產，也就難怪特朗普對此島垂涎，並曾表明不排除動用經濟脅迫或軍事手段爭奪格陵蘭。

俄羅斯總統普京亦指出，特朗普係認真想控制丹麥自治領土格陵蘭，並不令人意外，皆因美國早在二次大戰前已曾提出收購。美國顯然計劃有系統地增加在北極的地緣、軍事和經濟利益。特朗普則在白宮橢圓形辦公室表示，「為了國際安全，美國需要格陵蘭」，更指格陵蘭的水道「到處都是中國和俄羅斯的船隻」！

侵侵至叻拿中國過橋，佢無視丹麥首相弗雷澤里克森多次重申，格陵蘭屬於丹麥的事實不會改變。此外，格陵蘭主要政治勢力傾向支持獨立，但不贊成加入美國，絕大多數島民也反對美國吞併。然而，這個世界有強權無公理，格陵蘭看來凶多吉少！