冰鑑春秋：特朗普的關稅豪賭

特朗普宣布，4月2日起，美國將對所有進口小轎車與輕貨車徵收25%的關稅，並且連進口汽車零件也徵收同等關稅。此舉讓世界各國跳腳，紛紛揚言要採取報復行動，但特朗普卻老神在在，認為這不僅會讓製造業回流美國，還能在兩年內創造6,000億到一萬億美元的龐大稅收。

用簡單的市場經濟推論就可得知，至少在短期內，由於進口車與國產車同時價格上揚（國產車也要用到外國零組件），將對美國民眾對汽車的購買力產生阻斷效應，而當民眾退而求其次想購買二手車時，會發現二手車的價格也跟着飆升（因需求量增加），最後結果就是被迫暫緩購買汽車，導致汽車銷售市場萎縮。

這樣明顯對短期經濟不利的影響，特朗普不可能預料不到，所以他早就預言其措施將會帶來痛苦，但未來一定會振興美國的汽車工業。然而問題在於，局面真的會照他所預想的演變嗎？

確實有許多車商面對龐大的關稅壓力，開始想要增加在美國設廠的投資，未來也一定會有相當比例的供應鏈在美國重新建立。但羅馬不是一天建成的，在特朗普卸任前恐怕都不會產生顯著效果。而特朗普不斷運用壓力測試豪賭，卻仍舊無法解決一個根本問題，那就是美國製造業凋零已久，缺工、缺電、缺水等問題很難一蹴而就，薪資與福利成本高昂，還有環保法規問題更是難解，就算真能慢慢重建美國汽車工業，恐怕也只能內銷，在國際上的競爭力依舊薄弱，代價則是對美國民眾來說，那個汽車便宜的美好時代，就此一去不復返。

特朗普最終目的還是要逼迫各國和美國談判讓利，而美國民眾對特朗普的耐性能持續多久，就是這場角力最後勝負的關鍵。