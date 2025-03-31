橫眉冷看：美國科學界大逃亡

《自然》科學雜誌訪問了1,650名科學家，他們都是在美國居住，現正從事學術研究，但這群受訪者之中，竟然有約1,200人考慮離開美國，轉而到其他國家發展。

世界當真變了，而且變得十分劇烈。過去一百年，全球各地曾有無數科研工作者逃亡到美國，在當地安身立命，進而生根萌芽，美利堅能有今日的成就，外來人才居功不小。人們做夢也沒想到，時至今日，潮流會倒轉過來，竟然有近75%受訪的美國科學家，正打算揮一揮衣袖，作別阿美利堅天空的雲彩。

這近75%的科研工作者，當中不知有多少人，在幾個月前還滿懷希望，把選票投給現任總統特朗普，以為他當真可以讓美國再次強大。豈料侵侵執政至今未滿100天，美國已經變了天空，阿美利堅非但沒有變得強大，科研界的鐵飯碗卻紛紛不保。新一屆的美國政府近乎不問情由，大幅度削減經費，使無數研究人員，都面臨斷炊之憂。

筆者已經講過N次，當代民主社會，選民的智慧普遍低下，往往投票選完一次，就後悔一次，下屆再選時，仍然選錯，接着便繼續後悔。所謂的「智慧低下」，跟IQ無關，很多現代人學歷很高，有的滿腹經綸，有的整個腦子都裝滿科學方程式，可是沒用的，當面對現實環境時，就是沒有見事之明，也沒有知人之智。這樣子的民主社會，愈投票只會變得愈亂，觀乎今日的美國如是，歐洲也是如此。

容我不厭其煩，重彈舊調一遍吧。任何懂得天命的人都該明白，世界永遠是陰陽相對、變動不居，有時候是民主制度好，有時候是中央集權的制度優勝。所謂「法無定法，因時而異」，這才是宇宙的真理。