筆下風雲：天災人禍 世界大亂

全世界亂哄哄，天災人禍不斷。正當外界仍在熱議日本可能發生大地震，不料日本未震，緬甸先震，還禍及接壤的中國雲南和泰國。泰國曼谷有興建中的政府大樓倒塌，總承建商為中資企業，事件肯定會對中國建造的聲譽帶來負面影響。泰國有工程學教授認為事不尋常，可能是設計及興建時出了問題，要求徹查。

泰國是發達國家，資訊流通無阻，大家尚且見到當地滿目瘡痍，緬甸各方面的條件都比泰國落後和封閉，其實際災情，肯定更不堪設想。聯合國、中國、俄羅斯以至香港，紛紛派遣救援隊伍前赴緬甸，冀為救災出一分力。美國總統特朗普也揚言願意幫忙，只是他大刀闊斧削減國際開發署的對外援助資源，救災能力會否隨之削弱，備受外界質疑。

天災或許難以避免，但人禍卻是人類造成。特朗普曾表示24小時就能終結的俄烏戰爭，戰火不僅未息，還有轉趨惡化之勢。俄烏兩國口說同意暫停攻擊雙方能源設施30天，實際上繼續互相攻擊，各有死傷。特朗普不得不承認，普京可能正在拖延，就像他過去談判房地產生意一樣。

一波未平一波又起，特朗普繼續胡亂出招，隨意揮舞關稅大棒，搞得所有盟友都有極大怨氣，全球經濟亦隨時被美國拖累。特朗普至今仍認定關稅有效，周三起將對全球貿易夥伴徵收對等關稅，並將該日形容為「美國解放日」。怕只怕，這一天不是解放美國，而是玩死美國的開始。汽車又好，藥物又好，全部都是美國人的必需品。受惠於全球一體化，世界各地分工合作互通有無，美國透過大量印鈔享受價廉物美的好處，如今卻要自築高牆，關稅必然轉嫁到美國消費者身上。全世界亂哄哄，最大人禍之源，顯然就是美國。