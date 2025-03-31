強詞有理：不能再低調

如何看待中國崛起？對美西方而言，這是不容迴避的問題，也是必須正視的現實；對中國人而言，則應保持平常心，不要妄自尊大，也不必妄自菲薄。近年美西方猜忌乃至恐懼中國，不斷炒作「威脅論」，把中國任何發展都看作是威脅和挑戰；另一方面，有些人至今依然在唱衰中國，似乎樣樣皆落後於美西方，甚至認為中國正在崩潰或即將崩潰。兩種自相矛盾的觀點同時存在，說明美西方根本不了解中國。

有人曾如此概括：美國一直宣揚自己是最了不起的國家，中國則一直強調自己是發展中國家；美國不斷宣揚本身實力如何強大，中國則不斷強調本身實力仍有待提升；美國宣揚自己在全球的絕對領導地位，中國則強調自己永遠不稱霸；美國熱衷於對外輸出意識形態甚至發動戰爭，中國則積極推動人類命運共同體。簡而言之，美國人張揚狂妄，中國人內斂含蓄，這就是兩者的最大分別。而之所以如此，主要是兩國歷史文化差異造成：美國立國不足250年，歷史短暫，以致膚淺短視；中國則擁有5,000年文明史，歷史文化積澱深厚，格局自然不同。

過去一段時間，中國往往強調韜光養晦，刻意隱藏實力，這既是含蓄內斂的文化基因使然，也是不想過早暴露實力而引起美西方的警惕和敵意。此外，隱藏實力也更有利於實施長遠發展計劃，把更多精力和資源投入到內部經濟發展和社會穩定，而不是與其他國家進行沒有意義的競爭和衝突。但時移世易，隨着中國體積愈來愈龐大，再也無法隱藏實力。

道理很簡單，一隻兔子可以躲在低矮草叢，一隻羚羊也可以跪伏在深草裏面，而一頭大象根本不可能隱藏龐大身軀。中國國力持續上升，目標愈來愈大，影響力愈來愈廣泛，受到國際社會關注是理所當然的，受到美西方猜忌也是無可避免的。

套用網絡語言，中國本想低調，奈何實力不允許。既然已不可能隱藏實力，只好順其自然，該出頭時就出頭。近年中國忽然湧現許多令人驚艷的科技成果，有軍事方面的，也有民用方面的，以致被形容為井噴式爆發。其實這些科研成果並非一蹴而就，而是長期布局和默默耕耘得來，是厚積薄發的結果。通過這些科研成果，世人固然能看到一個真實的中國，美西方也應該知道：他們再也無法從實力地位出發同中國打交道。