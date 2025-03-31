3月31日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月31日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
三輪鐵騎付之一炬 波及電箱
三輪電單車燒成廢鐵。（李國健攝）
【本報訊】 昨日凌晨1時許，一輛停泊在灣仔盧押道垃圾收集站對開行人路的三輪電單車突然起火，站內職員發現報案。消防到場開動一條喉將火救熄，電單車燒成廢鐵，旁邊一個電箱及垃圾站牆身被熏黑，經初步調查，相信起火原因無可疑。警員正設法聯絡車主助查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250331-0331_00176_263/三輪鐵騎付之一炬--波及電箱
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc