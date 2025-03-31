三輪鐵騎付之一炬 波及電箱

【本報訊】 昨日凌晨1時許，一輛停泊在灣仔盧押道垃圾收集站對開行人路的三輪電單車突然起火，站內職員發現報案。消防到場開動一條喉將火救熄，電單車燒成廢鐵，旁邊一個電箱及垃圾站牆身被熏黑，經初步調查，相信起火原因無可疑。警員正設法聯絡車主助查。