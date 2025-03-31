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座駕收掣不及 硬撼警車尾

警車與私家車頭尾碰撞。 警車與私家車頭尾碰撞。
警車與私家車頭尾碰撞。
【本報訊】昨日早上8時許，一輛警車沿香港仔黃竹坑道西行、駛至逸港居對開，因應交通情況減速收慢。詎料，尾隨一輛私家車懷疑收掣不及，追撞警車車尾。私家車車頭損毀，姓何（51歲）司機無恙，警車上也無人受傷，案件列作「交通意外無人受傷」處理。
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