座駕收掣不及 硬撼警車尾

【本報訊】昨日早上8時許，一輛警車沿香港仔黃竹坑道西行、駛至逸港居對開，因應交通情況減速收慢。詎料，尾隨一輛私家車懷疑收掣不及，追撞警車車尾。私家車車頭損毀，姓何（51歲）司機無恙，警車上也無人受傷，案件列作「交通意外無人受傷」處理。