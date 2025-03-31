Tesla首尾互撼 釀4車串燒傷3人

觀塘兩輛Tesla電動車，昨午在觀塘道頭尾相撞，捱撞電動車被推前，撼及電單車和的士釀成4車串燒意外。電單車翻側致女鐵騎士和女乘客受傷，捱撞電動車司機亦告頭痛，3名傷者均送院治療。經調查後，肇事電動車疑收掣不及肇禍。另於上周六晚，一輛Tesla電動車在大嶼山幻想道失事，先後撞及私家車和的士，最後衝上花槽停下，意外令私家車和的哥受傷送院。

昨日下午3時許，一輛的士、一輛電單車和兩輛Tesla電動車，順序沿觀塘道東行左二線駛至apm對開，前面3車因應交通燈號停下；惟最後的Tesla電動車，疑收掣不及撞及前面的電動車，把其推前撼及電單車和的士，引發4車相撞意外。電單車被撞至打橫翻側，姓黃（30歲）女鐵騎士和姓陳（40歲）女乘客墮地，分別腳、腰及背部受傷，捱撞的電動車姓張（44歲）司機亦報稱頭痛，3人俱由救護車送院治療。姓李（67歲）的哥和姓溫（41歲）肇事電動車司機無恙，兩輛電動車車頭亦損毀。

連撞兩車 Tesla剷上花槽 此外，上周六晚上9時許，一輛Tesla電動車沿大嶼山幻想道行駛，至迪士尼公共運輸交匯處失事，先後撞及一輛私家車及一輛的士。電動車繼而剷上路邊花槽，的士左車門凹陷。意外中，私家車姓駱（52歲）司機及姓李（50歲）的哥，分別報稱頸、腰及手腳痛，分別送往瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院治理。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。

另外，昨日上午約11時半，一輛私家車沿油麻地佐敦道西行駛至連翔道交界，與沿連翔道南行馳至的士相撞，兩車車頭均告損毀。救護車接報到場，將報稱頸及心口痛姓陳（40歲）的哥送院治理，私家車31歲外籍司機沒有受傷在場助查。由於現場為十字路口，不排除有人衝紅燈肇禍。

而上周六晚約11時半，姓吳（27歲）男子駕駛私家車，沿新田公路往元朗方向駛至近上水古洞文天祥公園，他報稱因突然打噴嚏而一時分心，令私家車失事撞壆，與另一輛私家車相撞後「反肚」四輪朝天。吳男被困車內手部受傷，拒絕送院。