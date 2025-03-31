拐杖漢恬不知恥 偷中風婦電輪椅

天眼攝賊相證據確鑿 翌日人贓並獲 有網民於上周六深夜發文，指同日與行動不便母親到深水埗一餐廳用膳，期間將她使用的電動輪椅擺放在門外。豈料，母子用膳完畢後赫見輪椅不翼而飛，翻看附近「天眼」錄影後，發現輪椅竟被一名持拐杖男子偷走，於是報案兼呼籲市民提供資料。執法部門經調查後，昨日在區內拘捕該名貪心拐杖男，並起回涉案電動輪椅。有網民直言「深水埗都夠膽擺嘢喺門口，之前好似有人話泊單車喺門口，轉個頭已經畀人偷咗」。

上周六深夜，有網民在社交平台發文指當日中午，他與中風後需以電動輪椅代步的母親，到深水埗一餐廳食午飯，他將電動輪椅擺放於門外。不過，當母子用膳完畢後走出餐廳，發現電動輪椅已不知所終。他查看餐廳及附近店舖閉路電視片段，發現一名穿深色衣服、持拐杖的年長男子偷走輪椅，對方步至附近大南街191號，才坐上電動輪椅及開走。

事主斥冇陰功 求助街坊 事主怒指拐杖男「真冇陰功」，並指「已報案求助」，同時向街坊求助「各位街坊如果認得呢位人士，可否告知他，萬分感謝」。

執法部門表示，當日中午12時許，接獲一名姓莊（41歲）男子報案，指擺放在荔枝角道256號一間餐廳外、價值約6,000元的電動輪椅懷疑被盜走。經查看「天眼」片段，發現涉案男子往石硤尾街方向逃去，案件列「盜竊」跟進。至昨日中午，警員經深入調查後，在醫局街以涉嫌「盜竊」，拘捕一名姓劉（68歲）本地男子，他現正被扣留調查，且起回涉案的電動輪椅。盜竊屬嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判監禁10年。

有網民直言區內治安差，「深水埗都夠膽擺嘢喺門口，之前好似有人話泊單車喺門口，轉個頭已經畀人偷咗」、「去深水埗地段時大家要小心，因好多偷嘢的人，偷單車去變買的，大家請小心身邊貴重物件」、「就算找回輪椅後出入餐廳放門口，都要落鏈同密碼鎖，太多道友拿去賣錢」；另有人指賊人，「個樣有啲似喺太子港鐵站出口，推住個輪椅乞錢嗰個人」、「香港愈來愈多人偷嘢！人的質素真係愈來愈倒退！」「偷輪椅正一×人，我都係受害者，我又畀人偷咗電動輪椅」。