醫健：藥到病除：急性膽管炎 對症下藥

我們身體有一個器官叫膽囊，負責儲存膽液。當我們進食後，膽囊內的膽液會透過膽管運送到腸胃以幫助消化食物。但是如果膽囊內有膽石，膽石會阻塞膽管，容易令細菌積存在膽管內，因而導致急性膽管炎。嚴重的更可以令到整個膽管發炎及壞死或出現敗血症。因細菌感染而導致急性膽管炎的主要細菌包括有大腸菌、腸球菌、或克雷伯氏菌。急性膽管炎主要的症狀包括是腹部右上的位置感到劇烈的痛楚、皮膚變黃及發高燒。當然腹部位置感到痛楚也可以是其他原因導致而並非急性膽管炎。

對於急性膽管炎的藥物治療主要是減低急性膽管炎引起的痛楚及移除由不同細菌所引起的膽管發炎。如患者的痛楚程度屬於中等，一般會使用非類固醇消炎止痛藥幫助患者減低腹部的痛楚。但是如果患者的痛楚程度比較嚴重或對非類固醇止痛藥無效的話，醫生通常會用到較強的止痛藥，包括是含有鴉片類的藥物。最常用到的鴉片類型止痛藥物包括有嗎啡。

另外，細菌感染的急性膽管炎可分為兩大類，而醫生通常也會處方抗生素。第一類是在社區感染而導致的急性膽管炎，可用的抗生素主要是盤尼西林類、頭孢菌素類、碳青黴烯類或喹諾酮類的抗生素。醫生會因應病人不同類型的細菌感染而導致的急性膽管炎，處方不同類型的抗生素。如患者服用抗生素後，病情都沒有改善，醫生或需要為患者進行手術。例如，透過穿刺肝臟通過膽囊及利用引流管移除膽囊內的液體。另外，醫生也可切除膽囊及同一時間移走膽石。

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