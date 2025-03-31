遊戲推廣計劃 資助初創打入國際市場

【本報訊】全球電子遊戲產業競爭激烈，香港遊戲優化和推廣計劃資助本地初創遊戲公司推廣旗下遊戲，打入國際市場，部分獲資助公司創下千萬營業收入。

自小喜愛編寫程式的蔡欣諾，求學時期已一邊學習，一邊編寫手機音樂遊戲，獨特的玩法與其他音樂遊戲截然不同。機緣巧合下遊戲宣傳片被上載至內地短片平台，瀏覽量一星期內已達50萬次。眼見反應不俗，蔡決定投身電子遊戲產業。

文創產業發展處贊助的香港遊戲優化和推廣計劃，憑藉優秀的遊戲設計，蔡成功獲計劃資助55萬元用作行銷推廣。他運用該筆資金跟不同音樂廠牌聯名合作，成功搶佔市場。他認為通過計劃獲得資金，更可學習宣傳推廣的知識，提升成功的機率。

中文遊戲市場愈見成熟，本地遊戲開發者覷準其中的潛力，電子遊戲製作人曹家誠早前便開發饒富香港「無厘頭」文化特色的喜劇冒險電腦遊戲。這款遊戲的內容既有戰鬥，也有劇情，且串連具港式情懷的小遊戲，譬如射彈珠、穿魚蛋、炮製雞蛋仔等，混合廣東、遊戲和網上流行文化，成功在中文遊戲市場嶄露頭角。

有公司營業收入達千萬 曹同樣獲得計劃資助，計劃不但安排測試員給予意見，以改善遊戲，又提供多元化培訓，在引入外來資金、市場營銷等方面提供指導，包括如何在遊戲平台推廣、與網紅商討合作等，對中小型公司非常有幫助。

第四屆香港遊戲優化和推廣計劃日前舉辦頒獎禮，主辦機構香港數碼娛樂協會表示，共有12間本地初創遊戲公司獲批45萬至55萬元實報實銷資助。該會主席彭子傑指出，過去4屆計劃成績穩定，約三成參與公司成功賺取利潤，個別公司基本營業收入達1,000萬元。