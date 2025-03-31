當局：家族辦公室短期可增至3000間

【本報訊】港府近年積極吸引新市場、新資本。當局相信，短期內落戶香港的家族辦公室可累積至逾3,000間，又認為複雜地緣政治反而有利香港吸引投資。

本港早前舉辦相關論壇吸引家族辦公室投資，財經事務及庫務局局長許正宇昨表示，現時本港有逾2,700間家族辦公室。他相信年底要協助至少200間家辦，達到新設立或擴展業務的目標，形容是由一個宣言變成產業。

指複雜地緣政治反吸引投資 隨着美國總統特朗普回朝，地緣政局更加複雜。許正宇認為，反而有利香港吸引投資，因為本港「是一個穩定的、一個很有預見性，以及監管是很穩定的地方」。他表示，環球經濟大勢是「東升西降」，國家有很多高新科技，本港有很多企業出海，很有競爭力。

許正宇稱論壇上參與者聚焦在港設立家族辦公室的措施和優惠，他續指，本港預期2027/28年，能夠成為全球最大的跨境理財中心，已有大約160間家辦已決定或者打算來港，當中約四分之一來自歐美，可見未受有關事件影響。

他又指政府正擬定擴大家族辦公室享有稅務寬免的投資範圍，例如私人借貸、虛擬資產，亦包括碳信用，目標就是明年把條例交到立法會﹐希望做到追溯到2025年4月1日，便能夠生效。