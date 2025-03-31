12藝術家 一連9日港島創作壁畫

【本報訊】3月盛事連連，當中旅發局與HKwalls街頭藝術節合作舉行的第10屆HKwalls街頭藝術節，邀請12位藝術家參與壁畫創作，作品位於中環蘇豪區、半山區及上環一帶，展示在巨型牆面、大廈外牆、店舖鐵閘及鐵皮屋攤檔等，市民及旅客可以在未來一年駐足欣賞，而旅發局亦協助支援舉辦團體在藝術節期間舉辦多場導賞活動，邀請世界各地的非本地學生參觀，促進文化交流。

藝術家於3月22日至30日，一連9日期間完成多幅壁畫作品作整年展出。市民及旅客可以自由欣賞多位藝術家現場創作壁畫，除本地藝術家，今年亦邀請來自內地、日本、南韓、澳洲的藝術家來港參與，推動藝術家之間文化交流，以藝術美化社區，為「大城小區」注入活力。

在旅發局的支持下，HKwalls今年再次舉辦多場導賞活動，內容包括欣賞藝術家現場繪畫、藝術家及導賞員分享壁畫故事，以及介紹壁畫步道沿途景點。其中旅發局安排一批來自內地、法國、德國、迦納、孟加拉和南韓的非本地學生參與街頭壁畫導賞團，讓他們深入社區了解本地歷史文化，促進文化交流。

「香港貓」「飛行棋」現街巷 來自加納的Afia很喜歡旅發局的安排，透過是次街頭壁畫導賞團，認識到香港新的一面，她對於能夠近距離觀察街頭藝術家現場創作的過程印象深刻；而來自南韓的Jihun就認為行程很充實，很欣賞城市內有多種不同元素的藝術品，認識了香港不同的一面，未來必定會進一步探索香港。

壁畫創作出自多個藝術家的手筆，其中本地藝術家DD Yung創作的「香港貓」位於中環雲咸街，象徵生命與活力，而壁畫位於中西區，匯聚了許多有「貓店長」的本地商店。另一本地藝術家Erin Hung的作品主題「香港童年回憶—飛行棋」位於上環水巷，以懷舊桌上遊戲「飛行棋」為靈感，將充滿本地特色的童年回憶帶入充滿文化氣息的太平山街小社區（PoHo）。