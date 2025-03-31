紀念啟德機場百周年 國泰客機維港低飛

【本報訊】香港國際七人欖球賽昨晚閉幕，活動贊助商之一的國泰航空為紀念啟德機場100周年，派出特別航班CX8100，飛越維多利亞港，並低飛至啟德體育園主場館鄰近的上空，向舊啟德機場致敬。活動吸引一眾攝影愛好者登上寶馬山捕捉珍貴一刻，另有旅客專程前來欣賞。

U形轉彎折返赤鱲角 昨午天色一般多雲有霧，國泰航空編號「CX8100」的A350-1000客機一如安排，下午約4時在赤鱲角的香港國際機場起飛，越過維多利亞港1,100呎上空，途經中環、灣仔、北角、啟德體育園主場館附近、啟德郵輪碼頭、西灣河、將軍澳，至鶴咀附近「U形轉彎」再沿路折返。

飛機穿梭維港期間，傳來熟悉的引擎聲，一眾已登山的愛好者聞聲舉機拍攝。鬧市之上、雲層之下，飛機繼續翺翔，展現罕見而不一樣的香港景色，惹來現場觀眾的讚嘆，嘩聲四起。國泰期望以另類的方式，將昔日飛機穿梭鬧市畫面、引擎聲、九龍城、啟德居民及香港人的集體回憶重現眼前。

啟德體育園主場館至啟德郵輪碼頭一帶曾經是啟德機場，過去被飛機師形容為最具挑戰機場之一，在1925年1月25日啟用，至1998年7月6日凌晨約1時20分關閉，73年見證香港發展。而昔日飛機降落時，九龍城一帶居民均會聽到引擎聲，亦能見到飛機在頭頂飛過。自機場搬至赤鱲角，此情此景已不復見。