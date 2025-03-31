美食海灣冷清 當局指球迷集中觀賽

【本報訊】香港國際七人欖球賽每日吸引數萬球迷入場，但在場外的「啟德美食海灣嘉年華」卻異常冷清。文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨表示，相信七欖球迷日前活動集中在主場館內看比賽，未必知道場外有其他攤檔，再加上間中下雨，減低球迷到美食海灣的意欲，但指「凡事也有摸索過程」，商戶要學習如何可以吸引更多顧客。

稱商戶需學習吸客 啟德美食海灣昨午的人流雖然仍然稀疏、冷清，但已較前兩日多人，亦見有人買小食即場享用。羅淑佩提到，日前曾經到美食海灣逛逛，留到意食物種類豐富，又有熱食供應，相信在天寒地凍的時間有吸引力。被問到昨日進入南看台要等3小時，她指過往大球場南看台受歡迎是因為可以飲酒，但現時啟德整個場館都可買酒進場飲用，因此觀眾未能到南看台亦不緊要。

至於前日場內小食攤檔大排長龍，羅指她亦需排隊一段時間才買到漢堡包，而昨日體育園主場館已加強食品供應，並調配其他場館人員協助，多個樓層都有小食店，分流下排隊情況已改善，又指球迷都需時認識新場地，店舖的食品種類亦可參考以往經驗來改善。

另一方面，對於散場時的士站出現大排長龍，部分的士已被預約，令部分乘客都等較長時間。羅淑佩表示，七欖過往在香港大球場舉行時，在場館附近的的士數量亦有限，以控制交通情況，相信在運輸署協調、的士司機留意到需求下，會有更多的士到場館接載乘客。她又說乘搭港鐵來往啟德體育園十分方便，亦有特別巴士路線穿梭各區，建議觀眾乘搭公共交通工具。