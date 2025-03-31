7欖寒風中煞科 3日11萬人睇波

整體交通大致順暢 多數選搭港鐵離場 啟德體育園一連3日舉行的香港國際七人欖球賽昨晚圓滿煞科，七欖的最後一日天氣雖變得寒冷，但無損入場觀眾的熱情。穿上奇裝異服的球迷、造型性感的辣妹繼續坐爆整個看台。在晚上7時許，七欖賽事閉幕禮後，觀眾始依依不捨陸續離場。運輸署表示 整體交通至今大致暢順，港鐵屯馬綫在散場時進一步加密班次，基本能滿足乘客需求。中國香港欖球總會表示，3日合計有超過11萬人入場，單計昨日就有38,352人入場。而世界欖球總會則盛讚主場館的配套設施齊備，亦讚賞現場氣氛很好，高度還原過往香港大球場「南看台」的氣氛。

最後一日的七欖賽事期間，寒冷天氣警告一直生效，氣溫徘徊在攝氏13至15度之間。天幕全開下啟德體育園主場館迎來陣陣寒冷的涼風。不過似乎都無法撲熄球迷的熱情，看台基本上仍接近爆滿，匯聚來自各國的球迷，現場觀眾相當投入，歡呼聲與讚美不絕於耳。現場不時播音樂，及有搖滾樂隊表演，令氣氛熾熱。

粉絲變身將軍薯條薄餅 一眾在南看台的球迷繼續盛裝打扮、或以古靈精怪造型亮相，不少人穿得比較單薄，有女觀眾穿上西部牛仔主題的服裝；亦有「將軍」、「曱甴」入場觀賽；另有人「變身」薯條、薄餅的小食，「出奇制勝」下贏得目光，而樓梯亦少不免被倒瀉的啤酒弄得黐立立，與以往的南看台基本上沒有分別。

高峰期的士輪候人數多 七欖閉幕後，眾多觀眾同一時間離場，大部分球迷選搭港鐵，不少則乘搭10條特別巴士路線，尤其前往港島北的SP10號線較受歡迎，每班車都企滿人。至於宋皇臺道的士上落客區在高峰時段輪候人數較多，經調動的士業界到場接載乘客後，候車人龍已大致消散。運輸署表示過去兩天大部分選搭港鐵的球迷，均可在抵達月台後登上第一班車，署方亦已邀請的士業界在高峰時段，指派更多的士入園接載乘客。

世界欖球協會主席Brett Robinson稱讚啟德體育園主場館令人驚嘆，形容是「見過最好的場館之一」，身為前澳洲15人欖球運動員的他續指，從運動員角度來看，場館可以說是專為七欖比賽而建造的，更衣室內都能聽到女球迷高歌鼓舞，非常享受。

世界欖總行政總裁Alan Gilpin表示今屆已經超過預期3日入場入數10萬人，顯而易見新場令香港七欖更受歡迎，「氣氛令人難以置信，燈光秀亦帶來驚喜，同時也很高興看到『南看台』在新場館重現。」對於場館小食店要大排長龍，他直言每個新場館開放時都難免會遇到挑戰，「無論曾經做過多少測試，但首次舉辦逾10萬人次的賽事，都難避免會出現排隊情況，相信商店能夠克服。」