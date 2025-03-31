寒氣持續 今市區最低12℃打鼓嶺8℃

【本報訊】本港寒冷天氣警告生效，東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，同時一道廣闊雲帶覆蓋華南，本港昨早多處地區氣溫下降至攝氏攝氏12度或以下。天文台預測今日（31日）早上天氣仍然寒冷，市區最低氣溫約攝氏12度，新界再低一兩度，打鼓嶺最低只有攝氏8度。

天文台昨日下午調低今日天氣預測，將市區最低氣溫由攝氏13度降至12度；大致多雲，早晚有一兩陣雨，日間維持料回升至最高攝氏16度。分區天氣預報顯示，今早7時石崗、大埔及上水氣溫只有攝氏9度。

18間避寒中心已開放 民政事務總署已在各區開放共18間臨時避寒中心，供有需要的市民避寒。中心會於寒冷天氣警告持續生效期間繼續開放。衞生署衞生防護中心提醒，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當保暖措施，保障健康。寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

隨着季候風逐漸緩和及被一股較乾燥的偏東氣流取代，本周中後期廣東地區天色好轉，氣溫逐步回升，日間溫暖。本周五清明節（4月4日）及翌日氣溫介乎攝氏20至25度；下周日至下周二（6日至8日）氣溫介乎攝氏21至27度。