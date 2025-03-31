分別逾6成近8成 模板紮鐵無工開

【本報訊】政府至今批出約7.5萬個外勞配額。有工會昨發布最新調查結果，指有62.9%模板工人和76.1%紮鐵工人表示最近沒有工作；同時有45.9%模板工人表示過去3個月的就業情況是非常差；超過86.9%紮鐵工人表示過去3個月的就業情況是非常差。至於薪酬方面，分別有51.5%和83.7％工人表示在過去一年出現減人工情況。

減薪就業不足 倡收緊外勞配額

香港建造業總工會屬會香港建築模板業職工會和香港建造業扎鐵職工會，在2月13日至3月6日，訪問了495名模板工人及436名紮鐵工人。調查結果顯示，有311名模板工人（62.9%）和332名紮鐵工人（76.1%）表示最近沒有工作；有超過兩成的模板、紮鐵工人，表示已有幾星期沒有工作。嚴重的是，有45.1%紮鐵工人，表示已有幾個月沒有工作。同時，有45.9%的模板工人表示過去3個月的就業情況是非常差；超過86.9%紮鐵工人表示過去3個月的就業情況是非常差。絕大部分的模板和紮鐵兩個工種的工人對過去3個月的就業情況表示悲觀。至於薪酬方面，分別有51.5%的模板工人和83.7%的紮鐵工人表示，在過去一年出現減人工情況。